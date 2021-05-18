Аналитики раскрыли число банковских клиентов-миллионеров в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в банках размещают свои средства около 41 тысячи человек, чьи финансовые активы превышают отметку в один миллион долларов. Это следует из результатов исследования сегмента private banking, проведенного аналитиками Frank RG. Соответствующие материалы опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом, этот показатель по итогам 2020 вырос на 10,8% (ранее было 37 тысяч человек).

В исследовании также говорится, что по результатам оценка количества "целевых клиентов" - с общим состоянием более пяти миллионов долларов и финансовыми активами от одного миллиона долларов - подразделений private banking в России составляется более 44 тысячи человек.

В результатах отмечается, что в стране инвестиционные портфели состоятельных клиентов за 2020 год выросли на 48% до 4,3 триллиона рублей. Считается, что интерес граждан к инвестициям обусловлен снижением ключевой ставки.