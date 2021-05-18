Два бомбардировщика ТУ-95МС провели патрулирование над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России, уточнив, что полет длился более пяти часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что Ту-95МС сопровождали истребители Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипажи дальней авиации России регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, а также над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана. Как отмечается, все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.