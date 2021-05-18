Таджикистан запретил летать двум российским авиакомпаниям

В Агентстве гражданской авиации страны заявили, что цены на билеты являются "завышенными" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Душанбе запретил российским авиакомпаниям «Северный ветер» и S7 Airlines совершать регулярные рейсы из-за чрезмерно высоких цен на билеты. Агентство гражданской авиации Таджикистана требует от перевозчиков «сбить» цены до предельно установленного уровня.

«Полеты данных авиакомпаний запрещены из-за завышенной цены на билеты, достигавшей 1200 долларов в российском направлении, тогда как наше агентство установило предельные цены на регулярные рейсы не более чем в 500 долларов в оба конца», – рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Как уточняется в сообщении, пассажиры, купившие билеты вышеуказанных авиакомпаний, не могут вылететь из Душанбе и Худжанда с 12 мая.

Между тем, в пресс-службе S7 сообщили, что полного запрета на перелеты от Душанбе не поступало. Хотя компания испытывает трудности при получении разрешений на полеты в Таджикистан.

«Мы намерены урегулировать это в рабочем режиме в ближайшее время», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня.