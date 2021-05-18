Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву Фото: Андрей МИРЕЙКО

Во вторник, 18 мая, Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взятке. Согласно решению суда, экс-губернатор останется за решеткой до 20 августа.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа», - приводит ТАСС постановление судья.

Кроме того, своим решением суд отказал в освобождении экс-губернатора под домашний арест, о чем ранее просила защита.

Согласно судебному акту, на сегодняшний день по делу Белозерцева допрошено 15 свидетелей, а также назначено проведение четырех фоноскопических и баллистических экспертиз.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева с должности поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Экс-губернатору предъявили обвинение по делу о получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей, за что бывшему чиновнику грозит 15 лет лишения свободы. При обыске у него нашли не менее 500 миллионов рублей.

Позже Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, однако заявил, что эти деньги предназначались для избирательной кампании.