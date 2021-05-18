В Минфине оценили риски утечки биометрии: Это может сломать человеку жизнь

В Минфине оценили риски утечки биометрии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что компрометация биометрических данных - это самое страшное, что только может произойти.

По его словам, в дальнейшем риск утечки такой информации о человеке грозит ему "сломанной жизнью в цифровом будущем".

- Компрометация биометрических данных - это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме - частной или государственной - свои биометрические данные, и она не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь, - заявил Моисеев во время конференции РБК и НКР.

Также представитель ведомства пояснил, что вся слоность заключается в том, что у человека в дальнейшем не будет шанса поменять свои биометрические данные, как, например, это можно сделать с пин-кодом на карточке или в случае с заменой паспорта.

Моисеев также отметил, что требования к защите биометрической информации граждан должны быть значительно выше, чтобы не допустить утечки данных.