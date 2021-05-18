Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2021 16:20

В Самарской области будут компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских учителей и врачей

Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие сельские врачи и учителя не могут позволить себе внести 10% первоначального взноса по ипотеке.

Многие сельские врачи и учителя не могут позволить себе внести 10% первоначального взноса по ипотеке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам и жителям региона с ежегодным посланием. Глава региона отметил, что сельские педагоги и медицинские работники особенно нуждаются в улучшении жилищных условий.

- Сейчас в регионе 1,5 тысячи работников здравоохранения и образования из сельских районов нуждаются в улучшении качества жизни. Необходимо использовать весь потенциал, который заложен в федеральной программе, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил правительству предусмотреть в бюджете Самарской области частичную компенсацию на первоначальный взнос для педагогов и медработников. По словам Дмитрия Азарова, это станет хорошим подспорьем для людей, для которых 10% первоначального взноса по ипотеке становится непреодолимым препятствием.

- В программе предусмотрена финансовая помощь государства специалистам, строящим жильё, в размере 70% от его стоимости. 80% компенсируется по договору социального найма, муниципалитету нужно найти только 20%, - отметил губернатор.