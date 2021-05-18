В "Главкосмосе" рассказали о судьбе МКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ещё ведёт дискуссии о дальнейшей судьбе Международной космической станции с международными партнерами, сообщил глава "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

"Что касается МКС, это задача, которую будут решать более высокие инстанции. На мой взгляд, предстоят еще дискуссии, в том числе с учётом наших международных обязательств", - сказал Лоскутов в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС в 2025 году. В таком случае ответственность за сегмент перейдет к партнерам по станции.

В данный момент российские специалисты ведут техническое обследование Международной космической станции (МКС), чтобы избежать рисков в случае аварийных ситуаций.

Отмечено, что сроки существования станции давно истекли, а состояние МКС оставляет желать лучшего. У России в планах создать новую космическую станцию.