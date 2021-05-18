Около 50 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По меньшей мере 50 направлявшихся из Ливии в Европу мигрантов погибли у берегов Туниса в результате крушения перевозившей их лодки. Об этом сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли, уточнив, что спасти удалось около 30 человек.

Напомним, это далеко не первый случай подобного происшествия. В конце апреля подобная катастрофа произошла недалеко от берегов Ливии в Средиземном море. Тогда в результате опрокидывания лодки с нелегальными мигрантами погибли около 130 человек. Подоспевшая к месту происшествия бригада береговой охраны смогла спасти лишь 41 человека. Кроме того, во время операции спасателям удалось обнаружить в Средиземном море еще две лодки, битком набитые беженцами.