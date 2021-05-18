Губернатор Самарской области пообещал новые выплаты выпускникам школ

Дмитрий Азаров считает, что молодые талантливые специалисты должны оставаться в Самаре. Фото: Правительство Самарской области

Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для тех, кто смог поступить в вузы и ссузы Самарской области в 2021 году. Выпускники местных школ получат субсидии в 10 тысяч рублей.

Губернатор поставил правительству задачу обеспечить такую поддержку начинающим студентам сегодня, 18 мая. Случилось это на его ежегодном послании к депутатам губдумы и жителям области.

Глава региона отмечает, что создание условий для самореализации молодежи - важный момент. Это поможет сохранить молодые кадры на местной земле, поспособствует развитию творческих профессий. Вся необходимая инфраструктура для этого уже в губернии создается.

- Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья где-то на стороне, - отметил Дмитрий Азаров.

Новые выплаты призваны стимулировать выпускников школ и сделать более комфортными их условия подготовки в учебных заведениях. Деньги ребята должны будут получить не позднее сентября этого года.