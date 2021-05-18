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Общество18 мая 2021 16:30

Госдума приняла законопроект об изъятии коррупционных денег со счетов чиновников

Документ дает разрешение на конфискацию средств со счетов чиновника
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума приняла законопроект об изъятии коррупционных денег со счетов чиновников

Госдума приняла законопроект об изъятии коррупционных денег со счетов чиновников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 мая, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает разрешение на конфискацию денег со счетов чиновника, если сумма превышает его доход за последние три года и законность происхождения средств не подтверждена.

Документ также предусматривает порядок проведения Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета. При это данный меры касаются на только самих чиновников, но их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Напомним, в конце марта российское правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий антикоррупционное законодательство. Предложенный документ предусматривает внесение изменений в федеральный законы о банковской деятельности и о противодействии коррупции.

Авторы инициативы в пояснительной записке к документу отметили, что подобные меры позволят усилить борьбу с коррупцией в стране.

На сегодняшний день в пользу государства возможно взыскивать только земельные участки, недвижимость, транспорт и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.