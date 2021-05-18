Абхазия упростила пограничный досмотр для россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Абхазии упростили процедуру пересечения границы для российских туристов. Соответствующее распоряжение дал президент республики Аслан Бжания, сообщает Минтуризм республики.

Пограничный и таможенный досмотр наших туристов теперь будет ускорен. В частности, будет выделена полоса для автобусов и микроавтобусов с россиянами.

Транспорт будет досматриваться вне очереди. Досмотр будет проходить в салоне автобуса, выходить из него как раньше не потребуется. При осмотре будут присутствовать сотрудники Государственной службы охраны Абхазии.

Для гидов прописано отдельное положение. Сопровождающие и встречающие групп должны иметь полный список туристов, а также копии их документов.

Ранее в министерстве туризма Абхазии заявили, что надеются принять в 2021 году 1,1 миллион российских туристов. Такой показатель был достигнут в 2019 году.