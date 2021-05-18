В Германии оценили ситуацию с завершением строительства "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос достройки газопровода "Северный поток - 2" зависит только от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов в наличии. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер во время выступления по видеообращению к участникам германо-российской конференции "Потсдамские встречи"

- Я не инженер, а политик. Проблемы, которые есть на данный момент, заключаются не в отсутствии соглашений, - объяснил представитель Германии. - Не достроено совсем немного, и завершение строительства зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке.

Однако, что касается более точных сроков по завершению работ, то Альтмайер не стал их конкретизировать.