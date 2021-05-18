Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда советского кино Наталья Варлей попала в больницу в Москве. Заслуженная артистка РСФСР нуждается в обследовании сосудов.

Новости о госпитализации актрисы появились 18 мая 2021 год. Источник Пятого канала сообщил, что знаменитая пациентка госпитализирована в одну из московских клиник.

Не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем у звезды "Кавказской пленницы". Ей проведут обследование коронарных сосудов и сделают коронарографию.

Известность к Наталье Варлей пришла после съемок в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий».

За свою карьеру она успела сыграть более сорока ролей. Актриса является лауреатом государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, награждена орденами Почета и Дружбы.