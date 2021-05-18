МИД РФ прокомментировал прекращение работы генконсульства США в Екатеринбурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информации о прекращении работы американского генконсульства в Екатеринбурге на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«У нас такой информации, что генконсульство в Екатеринбурге прекращает работу, нет», - приводит ТАСС слова представителя МИД РФ, который не исключил, что речь может идти о временной приостановке работы диппредставительства.

Ранее, в официальном аккаунте генконсульства в Instagram в понедельник, 17 мая, была опубликована информация, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает свою должность, однако дипломат выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в полном объеме. Позже в генконсульстве заявили о сокращении штата сотрудников. Через некоторое время американский флаг был снят со здания, где располагалось генконсульство США в Екатеринбурге.

Напомним, после введении запрета на найм иностранных граждан посольство США в Москве сообщило о сокращении штата сотрудников на 75 процентов. Дипмиссия заявила, что с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, а «в обозримом будущем» не будет предоставлять нотариальные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Кроме того, посольство США не будет выдавать визы россиянам.