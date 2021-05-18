Вильфанд рассказал о необычном способе приготовления яиц на жаре Фото: Анастасия ШАРОВА

Рекордная температура, которая установилась во вторник, 18 мая, в районах Центрального федерального округа (ЦФО), дает возможность приготовить яйца прямо на песке. Об этом методе приготовления яиц рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если хочется поэкспериментировать, то яйца можно вкрутую, в мешочек, как угодно зажарить прямо на земле, в песке. Они запекутся. По крайней мере, в мешочек или всмятку точно будут, но я думаю, что минут за 30», - приводит РИА Новости слова синоптика.

По его словам, это можно делать в песочнице можно, но песок должен быть сухой, а также находится на солнце, то есть температура на его поверхности должна быть максимальной.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 18 мая, в Москве ожидается пик жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня будет достигать отметки плюс 31 градус. Пока максимум для 18 мая за последние 140 лет метеонаблюдений плюс 29,1 градуса.