Путин посмертно наградил Орденами мужества российских дипломатов в Замбии и в ОАЭ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посмертно наградил российских послов в Замбии и ОАЭ Орденами мужества. Следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что дипломаты награждаются за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные на службе.

"Наградить Орденом мужества чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Замбии Болдырева Александра Виловича (посмертно) и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах ОАЭ Кузнецова Сергея Николаевича (посмертно)", - сказано в документе.

Также президент РФ подписал указ о награждении Орденом почета посла РФ на Кипре Станислава Осадчева, Орденами дружбы посла РФ в Иране Левана Джагаряна, первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, а также посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана.

Президент России Владимир Путин подписал указ также о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаила Калугина и посла в Кении Дмитрия Максимычева.