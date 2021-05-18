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В мире18 мая 2021 17:16

Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в РФ

Теперь мужчина задержан до выяснения всех обстоятельств
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в РФ

Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В немецком городе Лейпциг сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина ФРГ по подозрению в незаконном экспорте в Россию станков.

Как уточняется в сообщении германской генпрокуратуры, у его товара не оказалось необходимого разрешения.

- По указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Уже произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого, - говорится в заявлении надзорного ведомства.