Немецкого бизнесмена заподозрили в незаконном экспорте станков в РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В немецком городе Лейпциг сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина ФРГ по подозрению в незаконном экспорте в Россию станков.

Как уточняется в сообщении германской генпрокуратуры, у его товара не оказалось необходимого разрешения.

- По указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Уже произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого, - говорится в заявлении надзорного ведомства.