Авиакомпания S7 Airlines закрыла продажи билетов в Турцию до конца лета-2021

Регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию ограничены с 15 апреля Фото: REUTERS

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Продажи билетов возобновятся, как только эпидемиологическая ситуация нормализуется и Россия официально откроет авиасообщение с Турцией, рассказали «Известиям» представители перевозчика.

Между тем об отмене июньских рейсов в Турцию заявили авиакомпании Nordwind и Utair, а в «Уральских авиалиниях» сообщили, что все полеты туда были отменены сразу после ограничения авиасообщения между Россией и Турцией.

Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня.

Во вторник стало известно, что S7 Airlines запретили совершать полеты из Таджикистана в связи с завышенным ценами на билеты. В пресс-службе авиакомпании пообещали урегулировать этот вопрос в ближайшее время.