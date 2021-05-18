Минсельхоз не собирается продлевать соглашения по ценам на сахар и масло Фото: Евгения ГУСЕВА

Минсельхоз не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщили в ведомстве, где отметили, что реализация мер поддержки производителей будет продолжена.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены», - сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в заявлении.

Как заявил министр, ведомство рассчитывает на понимание участников рынка, а также должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. В министерстве отметили необходимость избежать резких и чувствительных для населения скачков стоимости на основные продовольственные товары, в том числе, на сахар и подсолнечное масло.

В ведомстве также напомнили, что 1 июня текущего года истекает срок соглашения по стабилизации цен на сахар, заключенного между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка. Аналогичный договор по подсолнечному маслу истекает 1 октября 2021 года.