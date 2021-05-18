Журнал Business Insider сообщил об "отработке" НАТО высадки десанта в Крыму Фото: Александр КОЦ

Журнал Business Insider оценил проведенные в начале мая командованием специальных операций США в Европе учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21.

В материале издания говорится, что такие действия с американской стороны были направлены на отработку маневров в случае возможного возникновения конфликта с Россией.

- Крым мог бы стать идеальной территорией для проведения операций спецназначения ВМС. Команды "котиков" могли бы осуществлять высадку на берег полуострова, устраивать там засады, а также проводить разведку как на море, так и на суше, - размышляют авторы публикации об "отработке" НАТО высадки десанта в Крыму.

Автор статьи также отмечает, что Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе, а Крым называет мощной крепостью, благодаря которой удается защищать южные рубежи России.

Ранее сообщалось, что в Эстонии 17 мая 2021 года стартовали масштабные международные учения стран НАТО "Kevadtorm". Они представляют собой заключительный этап подготовки военных срочной службы. Основания цель военного мероприятия - выпустить в резерв подразделения, которые "не будут уступать своим предшественникам". До этого в Эстонии прошли военные учения Swift Response – пролог серии крупнейших за 25 лет учений Соединенных Штатов в Европе.