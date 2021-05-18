Причиной наезда на пешеходов в Москве, предварительно, стали отказавшие тормоза

Назвали предварительную версию ДТП на Волгоградском проспекте. Фото: ЦОДД

Назвали предварительную версию аварии в Москве, где водитель ВАЗ-2107 вылетел на тротуар, и в результате ДТП пострадали четыре пешехода.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, причиной происшествия могли стать отказавшие тормоза и нетрезвое состояние водителя автомобиля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром во вторник, 18 мая, на Волгоградском проспекте отечественная легковушка вылетела на тротуар. Под колесами оказались четверо пешеходов.

За рулем автомобиля находился 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения. Среди прочих причин также сообщают, что он мог не справиться с управлением.

Следственный комитет начал проверку по факту наезда на пешеходов. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК. Как рассказала старший помощника руководителя главка Юлии Ивановой, предварительно пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.