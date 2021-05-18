Сенатор Цеков пообещал ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Совфеде отреагировали на новости о высылке российского дипломата из Северной Македонии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг последуют ответные меры.

- Заразились антироссийской и антидипломатической заразой. Не дорожат они отношениями с Россией, - рассуждает сенатор в беседе с RT.

Он предположил, что на подобный шаг страна решилась, чтобы «понравиться Евросоюзу».

- Честно говоря, такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим, - подчеркнул собеседник издания.

Подобные поступки «разрушают конструкцию международных отношений». Сенатор подчеркнул, что высылка дипломатов – это «странное явление в дипломатии как таковой».

18 мая власти Македонии уведомили Москву о высылке сотрудника российской дипломатической миссии, вручив соответствующую ноту. Причины высылки пока не раскрываются.