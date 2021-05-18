Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 мая 2021 18:17

Сенатор Цеков пообещал ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Сенатор отметил, что подобные шаги не укрепляют отношения между странами
Елена АКИМОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сенатор Цеков пообещал ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Сенатор Цеков пообещал ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Совфеде отреагировали на новости о высылке российского дипломата из Северной Македонии. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг последуют ответные меры.

- Заразились антироссийской и антидипломатической заразой. Не дорожат они отношениями с Россией, - рассуждает сенатор в беседе с RT.

Он предположил, что на подобный шаг страна решилась, чтобы «понравиться Евросоюзу».

- Честно говоря, такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим, - подчеркнул собеседник издания.

Подобные поступки «разрушают конструкцию международных отношений». Сенатор подчеркнул, что высылка дипломатов – это «странное явление в дипломатии как таковой».

18 мая власти Македонии уведомили Москву о высылке сотрудника российской дипломатической миссии, вручив соответствующую ноту. Причины высылки пока не раскрываются.