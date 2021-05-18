Министр энергетики Украины призвал запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко заявил, что направил в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг требование запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

- Это (импорт) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с сетью ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности, - приводит слова руководителя ведомства пресс-служба Минэнерго на странице в Facebook.

Отмечается, что ключевым требованием украинской стороны для присоединения к ENTSO-E, обозначено обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей. При этом, что касается привлечение импорта электроэнергии, то в письме говорится, что это негативно сказывается на финансово-экономическом положении ее производителей и соответственно качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования.