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Экономика18 мая 2021 18:21

Министр энергетики Украины призвал запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

По его мнению, это "потенциально угрожает энергетической безопасности" Украины
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Министр энергетики Украины призвал запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Министр энергетики Украины призвал запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко заявил, что направил в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг требование запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

- Это (импорт) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с сетью ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности, - приводит слова руководителя ведомства пресс-служба Минэнерго на странице в Facebook.