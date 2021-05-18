Циклон "Тауктаэ" в Индии сдувает дома

Урагана "Тауктаэ" продолжает бушевать в западной Индии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урагана "Тауктаэ" продолжает бушевать в западной Индии. Циклон сносит части домов. Как минимум 18 человек стали жертвами стихии, 120 считаются пропавшими без вести.

Ранее глава центра мониторинга стихийных бедствий штата Карнатака Сунил Гаваскар сообщил, что ураган разрушил около 120 домов, местами прекращена подача электричества, с корнем вырваны более тысячи деревьев. Еще по два человека погибли в штатах Керале и Махараштре из-за обрушения конструкций и столбов из-за порывистого ветра, вызванного ураганом, сообщает телеканал India TV.