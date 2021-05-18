Заключенным - победителям конкурсов планируют сокращать тюремные сроки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании комитета Совета Федерации заявил, что у российских заключенных есть шанс сократить срок своего пребывания в неволе.

"Мы готовим законопроект, что если заключенный является победителем в конкурсе, то у него должно быть определенное право на уменьшение срока [наказания]. Пусть незначительное - три месяца или полгода", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, перечень таких конкурсов будет утверждаться директором ФСИН или министром юстиции.

Глава Минюста Константин Чуйченко заметил, что такой подход стимулирует заключенных.

Отмечено, что участие в конкурсах и спортивных соревнованиях позволяет заключенным получать поощрения, которые сказываются и на возможности выйти на свободу по досрочно. Также более тысячи заключенных получили возможность провести отпуска за пределами колонии.