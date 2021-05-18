Умер Владимир Федоров, актер фильма «Руслан и Людмила»

Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова. Фото ТАСС/ Тушин Антон

Умер Владимир Федоров. Актер скончался на 83-м году жизни. О причинах смерти артиста не известно. О трагедии сообщил его близкий друг Иван Шаблов.

"Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова", — написал Шаблов в соцсети.

Отмечено, что он в последнее время сильно болел.

Федоров - советский и российский актер театра и кино. Он родился в 1939 году.

Высшее образование он получил в Московском инженерно-физическом институте и поступил на работу в систему НИИ им. Курчатова, где проработал около 20 лет. Федоров написал более 50 научных трудов и изобретений в области ядерной физики.

Актерскую карьеру он начал в 32 лет, сыграв роль злого колдуна Черномора в фильме-сказке "Руслан и Людмила".

Из-за малого роста – 130 см – в кино он играл самые разнообразные роли карликов. Так, например, зрители помнят Федорова по кинофильму "Через тернии к звездам", где он исполнил роль злодея Туранчокса. Федоров также исполнял эпизодические роли в фильмах "Нос", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Собачье сердце", "Кин-дза-дза!", "Михайло Ломоносов", "Двенадцать стульев" и других.

Актер также покорил и театральные подмостки. В конце 1980-х годах он вышел на сцену театра им. Вахтангова. С 1992 года – актер театра "У Никитских ворот".