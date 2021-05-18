Глава ФНС: России нужно быть готовой к отказу от бумажного документооборота Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил о необходимости страны быть готовой к отмене бумажного документооборота.

По его мнению, рано или поздно он все равно сменится на электронный формат. Об этом Егоров заявил во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Представитель ведомства также отметил, что на данный момент каждая страна придерживается индивидуального курса в этом направлении, однако некоторые государства уже готовы сотрудничать в этой сфере с Россией. В частности, это Белоруссия и Армения.

- Вопрос, где находить компромиссы, становится очень сложным. Мы предлагаем странам, которые готовы с нами коммуницировать, эксперименты, – приводят словам главы ФНС РИА Новости.

Как отмечает ТАСС, российские органы власти должны к 2024 году полностью отказаться от бумажного документооборота в рамках формирования цифровой экономики. Такой тезис содержится в предложениях Центра стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина "Трансформация системы государственного управления для успешной реализации задач развития".