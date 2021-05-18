Захарова жестко ответила Кулебе о "российском трюке" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Накануне глава украинского дипведомства, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: "Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан".

По мнению Захаровой, ничего плохого в помощи при вывозе сограждан из Непала нет, это называется "ответственным поведением".

Российское посольство совместно с Русским домом в Катманду смогли организовать спецрейс "Аэрофлота" для вывоза из Непала 219 российских граждан. Вместе с ними из страны смогли улететь граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 граждан Украины.

- Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать, - написала Захарова в своем после на странице в Facebook.