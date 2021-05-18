Аналитик спрогнозировал подорожание нефти до 75 долларов за баррель Фото: REUTERS

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что цены на нефть в ближайшее время могут вырасти до 75 долларов за баррель. Стоимость черного золота уже перешагнула отметку в 70 долларов и пока нет видимых предпосылок для остановки движения.

- Скорее всего, в ближайшее время можно будет перейти на диапазон 70–80 долларов за баррель. Динамика очень позитивная, - отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что в 2021 году стоимость сырья уже превышала 71 доллар, что стало максимумом с 2019 года.

- Позитивная динамика основывается на политике ОПЕК+. Соглашение не позволяет выливаться на рынок большому количеству нефти. С другой стороны мы видим рост спроса со стороны крупнейших потребителей – Китая, Азии, - говорит Пикин.

Все это дает основание полагать, что спрос будет расти и в дальнейшем и даст основу для укрепления рубля.

В свою очередь руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко дает более позитивные прогнозы. Он допускает, что стоимость черного золота может вырасти до 80 долларов за баррель, сообщает Пятый канал.