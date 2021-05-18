Хинштейн: закон о регулировании работы IT-гигантов примут в ближайший месяц

Глава комитета Государственной думы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил, что законопроект о регулировании работы IT-гигантов допускает запрет для иностранных технологических компаний на работу с новыми российскими пользователями.

Предполагается, что в случае принятия проекта, он будет действовать на те компании, которые хранят персональные данные российских пользователей не в России, а также не имеют представительства в нашей стране. Об этом Хинштейн рассказал ТАСС.

Парламентарий пояснил, что закон о регулировании деятельности крупных зарубежных технологических компаний планируется принять до конца весенней сессии.

- Да, планируем принять до конца сессии. Поручение президента было, чтобы как можно скорее его принять, поэтому другого пути нет. Четыре недели у нас еще осталось, не считая текущей, - объяснил он.

Таким образом, закон о регулировании работы IT-гигантов будет принят в ближайший месяц, поскольку последнее пленарное заседание депутатов ГД в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня.