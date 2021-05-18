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В мире18 мая 2021 21:29

ФАС пока не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» сети магазинов «Дикси»

Ранее сообщалось о договоренности компании по приобретению 100% акций DIXY Holding Limited
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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ФАС пока не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» сети магазинов «Дикси»

ФАС пока не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» сети магазинов «Дикси»

Фото: Александр ГЛУЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пока на получала ходатайство от "Магнита" о покупке сети магазинов "Дикси".

- Ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства рассматриваются в установленные законом сроки - 1 месяц с правом продления на 2 месяца, - уточнили в ФАС ТАСС.

Ранее сообщалось, что крупный отечественный ретейлер "Магнит" сообщил о намерении приобрести розничную сеть "Дикси", под управлением которой находится 2 651 магазин в России. Договоренности компаний по приобретению 100% акций DIXY Holding Limited уже достигнуты.

Как уточняется, общая цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам, которые зависят и от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала.

Стоит отметить, что после сообщений о покупке "Дикси" стоимость акций "Магнита" в ходе торгов во вторник, 18 мая, на Мосбирже выросла на 3,49%.