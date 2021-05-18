ФАС пока не получала ходатайство о согласовании покупки «Магнитом» сети магазинов «Дикси» Фото: Александр ГЛУЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что пока на получала ходатайство от "Магнита" о покупке сети магазинов "Дикси".

- Ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства рассматриваются в установленные законом сроки - 1 месяц с правом продления на 2 месяца, - уточнили в ФАС ТАСС.

Ранее сообщалось о договоренности компании по приобретению 100% акций DIXY Holding Limited.