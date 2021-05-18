Московский ЦДМ останется закрыт за нарушение мер профилактики COVID-19 на срок до 90 суток. Фото: instagram.com/li.tomoko

Московский Центральный детский магазин (ЦДМ), который накануне закрыли за нарушение профилактических мер в пандемию коронавируса, может пробыть в таком состоянии до 90 суток. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

- В принципе он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда, - объяснил он эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что Центральный детский магазин в выходные приехали фанаты фильма "Майор Гром", чтобы взять автографы у звезд кино. Количество людей было не просто большое, а огромное. Из-за этого очередь выстроилась даже за пределами магазина на Лубянке. Многочисленные публикации фото и видео от такого ажиотажа в соцсетях стали поводом для проверки магазина на предмет соблюдения профилактических мер по борьбе с коронавиурсом.