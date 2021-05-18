«Немного ухудшилось»: Муж москвички, пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом, рассказал о состоянии жены

Марии Артемовой стало хуже после операции Фото: СОЦСЕТИ

Муж москвички, пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом, рассказал о состоянии жены. Накануне Марии Артемовой сделали операцию и состоянии женщины несколько ухудшилось.

- Немного ухудшилось. Упал уровень гемоглобина в крови, - рассказал телеканалу «360» Константин.

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать пациентку. Впереди ее ждет реабилитация, которая затянется на долгое время. На ноги Артемовой разрешат встать не раньше, чем через полтора года.

- Вчера было не очень. Сейчас опять начинает восстанавливаться, — сообщил собеседник телеканала.

Эдвард Бил помогает семье. О своих договоренностях с блогером пострадавшая не рассказывает, но по некоторым данным он обещал приобрести семье новый автомобиль и будет помогать деньгами пока идет лечение.

- Ей сделали операцию на второй ноге, все прошло успешно, н видимо организму трудно бороться. Упадок сил. Марии было тяжело говорить, слабость на уровне потери сознания. было переливание крови, - рассказал подробности Пятому каналу представитель потерпевшей стороны Андрей Князев.

По его словам, ухудшение не станет основанием для разрыва мирового соглашения с блогером.

Крупное ДТП случилось 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Audi RS6, за рулем которой находился блогер, выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

Серьезнее всех пострадала Мария Артемова, сотрудница Госдумы.