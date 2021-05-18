В РПЦ сравнили суррогатное материнство для иностранцев с рабством Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе высказался об использовании иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.

По его мнению, подобное нужно запретить, поскольку это моральный долг депутатов Государственной думы.

- Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей... это моральный долг всех депутатов. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами - это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь, - высказал мнение Кипшидзе в посте в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин не делать аборты, а отдавать детей церкви. По его словам, в церкви ребёнка смогут воспитать и поднять на ноги, а также не будут препятствовать его встречам с мамой.