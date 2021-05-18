Нарышкин заявил о нежелании Британии развивать диалог с Россией Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания не намерена развивать диалог с Россией, она идет на открытую конфронтацию вместо того, чтобы приложить усилия для обсуждения возникающих у сторон вопросов.

По мнению главы российского ведомства, действия Британии, вероятнее всего, говорят о недальновидности политического курса властей страны.

- Вместо того, чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политике, - сказал Нарышкин, слова которого приводит Би-би-си.

Глава СВР также добавил, что для стабилизации отношений необходимо отказаться от "взаимных бездоказательных обвинений". Только таким образом удастся построить конструктивный диалог.