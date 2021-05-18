Forbes предрек США «большие проблемы» при столкновениях с Россией в воздухе

При столкновении США с Россией в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае столкновения военной авиации Соединенных Штатов с с Россией или Китаем в воздухе, американские Военно-воздушные силы ожидают «большие проблемы», считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отмечает, что «неспешные бомбардировки повстанцев с больших и удобных баз», которые ВВС США проводили десятилетиями на Ближнем Востоке, расслабили их настолько, что американские ВВС теперь не готовы с «равными по силе противниками».

Автор статьи подчеркивает, что если «китайские или российские силы пришли в движение», то американские эскадрильи уже не смогут рассчитывать на «большую удобную авиабазу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дэвид Экс сообщал, что США собираются восстанавливать заброшенные базы, в частности – аэродром Эриксон на Аляске, расположенный на острове Шемья недалеко от границы с Россией. Тогда аналитик отмечал, что оттуда американским истребителям было бы удобно перехватывать российские самолеты над Беринговым морем.

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