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В мире18 мая 2021 23:43

Манижа вышла во второй полуфинал Евровидения – 2021

Российская певица Манижа выступала в первом полуфинале Евровидения – 2021 под третьим номером
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американская компания Colonial Pipeline, которая ранее подверглась кибератаке, выплатила хакерам около пяти миллионов долларов

Американская компания Colonial Pipeline, которая ранее подверглась кибератаке, выплатила хакерам около пяти миллионов долларов

Фото: REUTERS

Хакерская группа DarkSide, которую власти США подозревают в атаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, за время своей деятельности с помощью вирусов-вымогателей получила как минимум 90 миллионов долларов в биткоинах, передает телеканал CNBC.

По его данным, жертвами вымогательства со стороны DarkSide за девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, а средняя сумма выкупа за то, чтобы вновь получить доступ к собственным данным составляла примерно 1,9 миллиона долларов. Деньги перечислялись на виртуальных кошелек в криптовалюте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке 7 мая, после чего отключила некоторые линии для сдерживания «угрозы, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы». Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в южных и восточных штатах.

В Белом доме в произошедшем обвинили хакеров из России. Президент США Джо Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию.