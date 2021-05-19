Нарышкин: Санкции Запада объединили россиян

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си» сказал, что западные санкции только объединили россиян. Кроме того, он предупредил, что народное неприятие политики Запада в России может перерасти в ненависть.

Глава ведомства пояснил, что в нашей стране экономические ограничения воспринимаются людьми как «неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия».

«Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», - сказал Сергей Нарышкин.

А во-вторых, по его словам, «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России».

«Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться», - подчеркнул глава СВР.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в этом же интервью Сергей Нарышкин сказал, что Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией вместо того, чтобы развивать диалог между нашими странами.