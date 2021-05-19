Встреча Лаврова с Блинкеном состоится 19 мая

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике состоится вечером 19 мая, после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС). Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

Он уточнил, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран начнутся «после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета». По словам Неда Прайса, эта встреча «предоставит возможность проверить», сможет ли Вашингтон «добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь госдепа рассказывал, что Блинкен намерен обсудить с главой российского МИД климат, «стратегическую стабильность», Иран, Северную Корею «и другие вопросы», а также возможность организации встречи президентов России и США. Однако «в центре внимания» его шефа на встрече с Сергеем Лавровым будет обсуждение «всей полноты» двусторонних отношений.