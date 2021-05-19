Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08» выставили на продажу

В капсуле космического корабля «Союз МС-08» члены экипажа МКС вернулись на Землю Фото: REUTERS

Российская компания «Главкосмос» (коммерческий оператор «Роскосмоса») выставила на продажу спускаемую капсулу космического корабля «Союз МС-08», в которой осенью 2018 года вернулся с орбиты на Землю экипаж Международной космической станции (МКС).

«Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз МС-08» может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики», - говорится в описании товара на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли «Главкосмоса».

В компании уточнили, что цена спускаемого аппарата не называется, поскольку она является предметом коммерческих переговоров. Ранее такие капсулы на продажу еще никогда не выставлялись. Генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что «Главкосмос» реализует эту капсулу по поручению «Роскосмоса» – ее собственника, и если этот объект представит интерес, то в дальнейшем на продажу могут быть выставлены и другие.

Напомним, 4 октября 2018 года в казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат с российским космонавтом Олегом Артемьевым и двумя астронавтами NASA – Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом. Они пробыли на орбите 197 суток.