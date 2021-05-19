Манижа после выхода в финал Евровидения рассказала, что ее больше всего обижало неверие в нее россиян

Манижа выступала в первом полуфинале Евровидения – 2021 под третьим номером и вышла в финал конкурса Фото: REUTERS

Представляющая Россию на международном песенном конкурсе певица Манижа после выхода в финал Евровидения призналась, что ее больше всего обижало неверие в нее россиян.

«Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», - сказала исполнительница на пресс-конференции по итогам первого полуфинала музыкального смотра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») попала в финал конкурса, который в этом году проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Она выступала под третьим номером после представителей Литвы и Словении.

«Я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», - добавила певица.

Посмотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.

Финал состоится 22 мая, в него пройдут по десять победителей двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов.

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