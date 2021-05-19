Семь миллионов россиян в этом году на смогут отдохнуть за границей из-за долгов

На сегодняшний день в списках невыездных числятся около коло семи миллионов должников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов, что почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда из страны не могли выехать четыре миллиона должников.

Об этом рассказали газете «Известия» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), отметив, что у наших сограждан растут задолженности по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сообщается также, что подавляющее большинство невыездных россиян — клиенты банков, причем у 90–95% задолжавших есть одновременно и банковский кредит, и займ в микрофинансовых организациях.

По данным ФССП на 1 апреля 2021 года, в списках невыездных числится примерно семь миллионов должников. В первом квартале 2021 года рассчитаться с долгами смогли только 103 тысячи злостных неплательщиков на общую сумму 9,2 миллиарда рублей, из них 283 миллиона рублей – алименты.

Отмечается, что за первый квартал из-за долгов по алиментам невыездными стали еще 7,8 тысячи граждан, а рассчитаться со своими бывшими семьями смогли только 2,7 тысячи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вскоре Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами – Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Полеты туда начнутся с 25 мая, в этот же день увеличится число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. «КП» также рассказывала, где и на каких условиях ждут наших туристов.