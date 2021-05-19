Госдеп: талибы заявляют, что не видят военного решения в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад Фото: REUTERS

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса, заявил, что талибы* не собираются захватывать власть в этой стране и вообще не видят военного решения ситуации.

По словам американского дипломата, лидеры радикального движения «Талибан»* сообщили ему, что «они изменились» и извлекли уроки из прошлого. Как утверждает Залмай Халилзад, талибы* считают, что «в 1990-е годы неожиданно» пришли к власти в Афганистане, когда «не были готовы управлять» страной и «не управляли хорошо» ею, а потом осознали, что их режим был провальным. Поэтому теперь они готовы принять власть тех, кто знает, как управлять государством.

Рассказывая об этом конгрессменам, спецпредставитель отметил, что воспринимает такие слова талибов* «скептически», и вполне возможно, «что они просто пытаются пускать пыль в глаза относительно своих планов, если придут к власти посредством переговоров», передает ТАСС.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани предположил, что после вывода из страны американских войск может начаться гражданская война. Напомним, как писал сайт kp.ru, до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов и к такому сценарию развития событий в Афганистане.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.