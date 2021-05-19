Пожилая женщина «воскресла» за секунды до кремации

В Индии тела погибших от коронавируса сжигают на погребальных кострах прямо под открытым небом Фото: REUTERS

В Индии произошел необычный случай: 76-летняя женщина, которую родственники считали умершей из-за последствий коронавируса, неожиданно «воскресла» буквально за несколько секунд до собственной кремации, сообщает Fox8 со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, пожилая жительница Барамати лечилась в домашней изоляции, но 10 мая ее состояние ухудшилось, и семья решила перевезти бабушку в больницу.

Однако по пути в лечебное учреждение женщина упала, потеряв сознание. Ее родственники, полагая, что она умерла, вернулись домой и приготовились к ее кремации. В Индии сейчас умерших из-за COVID-19 сжигают на погребальных кострах прямо под открытым небом.

Пожилая индианка открыла глаза и начала плакать за мгновения до того, как семь собиралась начать церемонию кремации. Сейчас она находится в больнице.

К слову, как писал сайт kp.ru, подобный случай в Индии произошел осенью 2019 года, когда 55-летний мужчина очнулся во время своих похорон. «Покойник» покачал головой, чем сначала очень испугал скорбящих родственников.