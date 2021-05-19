В графике Блинкена не указано точное время переговоров с Лавровым

Госсекретарь США прибыл в Исландию еще накануне Фото: REUTERS

В ночь на среду, 19 мая, госдепартамент США опубликовал рабочий график госсекретаря Энтони Блинкена на этот день. Точное время начала его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике не указано. В документе говорится, что встреча состоится «после полудня по местному времени».

Между тем, в расписании указано точное время начала переговоров госсекретаря с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции. Судя по опубликованному госдепом графику, встреча Блинкена с Сергеем Лавровым в Исландии запланирована после рабочего ужина участников министерской сессии Арктического совета (АС), который начнется в 19:00 по местному времени (22:00 мск), передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что переговоры глав внешнеполитических ведомств состоятся вечером 19 мая, после основной программы Арктического совета. По словам пресс-секрретаря госдепартамента, Блинкен намерен обсудить с главой российского МИД климат, «стратегическую стабильность», Иран, Северную Корею «и другие вопросы», а также возможность организации встречи президентов России и США. Однако «в центре внимания» его шефа на встрече с Сергеем Лавровым будет обсуждение «всей полноты» двусторонних отношений.