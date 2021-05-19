Politico: США убедили Израиль отказаться от наземной военной операции в Газе

США убедили Израиль отказаться от идеи наземной военной операции в секторе Газа Фото: REUTERS

Израиль «был в шаге от наземного вторжения» на территорию сектора Газа, однако Соединенные Штаты уговорили еврейское государство отказаться от самой идеи наземной операции в анклаве, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные источники в вашингтонской администрации.

По словам собеседников издания, американцам удалось убедить израильские власти в том, что проведение наземной военной операции в секторе Газа могло привести к более затяжному конфликту.