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Политика19 мая 2021 6:56

Politico: США убедили Израиль отказаться от наземной военной операции в Газе

По данным источников газеты в вашингтонской администрации, израильские военные были «в шаге от наземного вторжения»
Источник:kp.ru
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США убедили Израиль отказаться от идеи наземной военной операции в секторе Газа

США убедили Израиль отказаться от идеи наземной военной операции в секторе Газа

Фото: REUTERS

Израиль «был в шаге от наземного вторжения» на территорию сектора Газа, однако Соединенные Штаты уговорили еврейское государство отказаться от самой идеи наземной операции в анклаве, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные источники в вашингтонской администрации.

По словам собеседников издания, американцам удалось убедить израильские власти в том, что проведение наземной военной операции в секторе Газа могло привести к более затяжному конфликту.